Куньмин, Китай, 17 июня, 2016, 04:15 — ИА Регнум. Китайская железнодорожная корпорация China Railway Corporation (CRC) завершила строительство последнего участка высокоскоростной железной дороги, связывающей Шанхай со столицей провинции Юньнань г. Куньмин.

daokedao.ru Китайская скоростная железная дорога

Протяженность маршрута составляет 2,266 км. По словам представителя CRC, строительство новой высокоскоростной железной дороги заняло всего около 14 месяцев, несмотря на ряд возникших сложностей, связанных со сложным природным ландшафтом, пишет «Сина синьвэнь».

Расчетная скорость поездов, которые начнут курсировать по данному маршруту уже через несколько дней, составляет приблизительно 300−350 км/ч. Как отмечают строители, новая дорога обладает достаточным запасом прочности. В случае, если ограничение скорости для высокоскоростных поездов будет снято, пассажирские составы смогут развивать на отдельных участках дороги скорость в 500−600 км/ч без малейшего вреда для полотна или подвижного состава.

Благодаря созданию нового высокоскоростного маршрута, путешествие из Куньмина в Шанхай займет не более 8 часов. До этого пассажиры проводили в поездах около 20 часов.