Москва, 17 июня, 2016, 04:14 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы удовлетворил иск пассажира Сергея Лихобабы к ОАО «РЖД» и обязал компанию выплатить истцу 6 млн рублей в качестве компенсации, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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В 2014 году Лихобаба вместе с семьей отправился в отпуск на поезде. На одной из станций, где поезд должен был стоять пять минут, мужчина вышел на платформу. Когда состав начал движение раньше указанного времени, он вскочил на подножку.

Проводница не открыла мужчине дверь и он упал под колеса состава. В результате падения он потерял ступню. Кроме компенсации, суд обязал РЖД пожизненно выплачивать пострадавшему около 300 тыс. рублей в месяц.