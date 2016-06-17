Владивосток, 17 июня, 2016, 03:47 — ИА Регнум. В Приморском крае граждане, которым на время придётся отложить заграничные поездки, задолжали свыше 4,9 миллиарда рублей. За пять месяцев 2016 года судебные приставы вынесли 19 тысяч постановлений об ограничении права покидать пределы Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила ведущий специалист-эксперт регионального УФССП России Екатерина Гориченко.

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Согласно последним данным, судебные приставы Приморья вынесли 19 тысяч 397 постановлений об ограничении права выезда за границу гражданам, имеющим не исполненные долговые обязательства. Общая сумма задолженности превысила 4,9 миллиарда рублей.

Как и в целом по России, в дальневосточном субъекте почти 1/3 постановлений приходится на неплательщиков алиментов. Таких должников свыше 5,6 тысячи, и за ними числится более 678 миллионов рублей непогашенных обязательств.

«Учитывая тот факт, что снятие запрета на выезд за границу происходит не моментально, гражданам, имеющим задолженность в рамках возбужденных исполнительных производств, стоит заранее позаботиться об исполнении обязательств, наложенных судом», — напомнила Екатерина Гориченко.

Как сообщало ИА REGNUM, количество российский граждан, которым запрещено выезжать за границу из-за долгов, составило порядка двух миллионов человек. За пять месяцев этого года соответствующие исполнительные листы получили 392 тысячи человек. Наибольшее число невыездных приходится на алиментщиков — таких 46% от общего числа. Следом идут клиенты банков, должники по налогам и штрафам ГИБДД. Самые малочисленные категории составляют граждане, которые не платят за ЖКХ, а также заёмщики микрофинансовых организаций.