Владивосток, 17 июня, 2016, 03:12 — ИА Регнум. Резиденты Свободного порта Владивосток готовы инвестировать более 100 миллиардов рублей. Самой привлекательной для потенциальных инвесторов стала промышленность, в нее готовы вложиться 30% резидентов, на втором месте — логистика, на третьем — сельское хозяйство. «Корпорацией развития Дальнего Востока» подписано уже 39 соглашений с компаниями. В результате реализации заявленных проектов в Свободном порту Владивосток будет создано более 16 тысяч рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Корпорации развития Дальнего Востока».

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«Спустя чуть более полгода работы Свободного порта Владивосток достигнута важная цифра в 100 миллиардов рублей, что свидетельствует о его востребованности. Практически ежедневно к нам поступает по несколько обращений, которые оперативно обрабатываются. Главная задача на ближайшее время, которую обозначил Юрий Трутнев — это, чтобы все механизмы заработали, в том числе 8-дневная виза, свободная таможенная зона», — отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Всего же в «Корпорацию развития Дальнего Востока» поступило уже 86 заявок от желающих стать резидентами Свободного порта, общая сумма инвестиций которых составляет более 161 миллиарда рублей.

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Большая часть компаний-резидентов зарегистрирована в самом Владивостоке. Самые крупные инвестиционные проекты заявили компании ООО «Новый угольный терминал», ООО «Авиаполис Янковский», а также ООО «Восток ЛПГ».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Свободном порте Владивосток». В течение 70 лет на 15 территориях региона будет действовать особый правовой режим для инвестиционной и предпринимательской деятельности.