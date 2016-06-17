Анадырь, 17 июня, 2016, 03:16 — ИА Регнум. Незаконная свалка обнаружена в водоохраной зоне окружной столицы Чукотки — в акватории Анадырского лимана и береговой черте реки Казачка. Здесь и нагромождение ржавых металлоконструкций, и незаконные мойки автомобилей, и канализационные стоки, стекающие на берег залива, где ловят рыбу коренные жители села Тавайваам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ Свалка в водоохранной зоне Чукотки

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Обследование водоохраной зоны акватории Анадырского лимана и береговой черты реки Казачки проводилось представителями регионального Росприроднадзора и активистами местного штаба ОНФ. Осмотр вскрыл незаконную свалку с нагромождением ржавых металлоконструкций и твёрдыми бытовыми отходами.

Помимо этого, канализационные стоки стекают непосредственно на брег Анадырского залива, где осуществляют традиционный вылов рыбы коренные жители села Тавайваам. Тут же — незаконные мойки автомобилей в водоёмах, которые находятся в непосредственной близости к водоохранным объектам.

«Мы направим обращение в администрацию города и контролирующие органы для последующего принятия мер по ликвидации несанкционированных выбросов мусора и налаживанию утилизации твердых бытовых отходов в городе Анадырь. Контроль государства за соблюдением природоохранного законодательства необходимо дополнить общественным контролем», — прокомментировала активистка Лариса Зорина.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу три субъекта Дальневосточного федерального округа попали в список самых экологически грязных городов России за 2015 год. В рейтинге, рассчитанном на 60 позиций, Хабаровск продвинулся ближе других и занял 28-е место. Вслед за ним расположились Владивосток и Благовещенск, где ситуация менее критична. Примечательно, что ни один субъект Дальнего Востока не попал в другой список — самый чистых городов страны.