Нью-Йорк, США, 17 июня, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организация Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Мун не откажется от своих слов о том, что Россия как государство-основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности играет очень важную роль, заявил журналистам официальный представитель административного главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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Он пояснил, что ранее пресс-служба ООН распространила предварительный текст выступления генсека ООН на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), где действительно содержались слова о важной роли Москвы в урегулировании мировых кризисов, в том числе на Украине и в Сирии.

Однако на форуме Пан Ги Мун не говорил о ситуации на Украине. «Россия как государство-основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности играет очень важную роль, и я действительно серьезно рассчитываю на лидерство РФ», — сказал генсек ООН в своем выступлении.

Дюжаррик подчеркнул, что вторая редакция речи Пан Ги Муна — это то, что генсек ООН действительно сказал на открытии ПМЭФ. Текст главы ООН в предварительной редакции «шокировал» постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко. Он заявил, что Россия является «основным игроком в агрессии против Украины» и пригрозил направить ноту протеста в ООН.

Письмо от украинской делегации в ООН уже получили, сказал Дюжаррик. Несмотря на то, что в своей речи на форуме в Санкт-Петербурге Пан Ги Мун не упомянул украинский кризис, на письмо будет дан официальный ответ.