Фрязино, Московская область, 17 июня, 2016, 02:44 — ИА Регнум. На месте пожара на мебельной фабрике «Модерн» в подмосковном Фрязино обнаружены тела трех человек — женщины и двух мужчин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Советский плакат по пожарной безопасности

По предварительным данным, это работники фабрики. Судьба двух пожарных, с которыми при тушении пожара была потеряна связь, устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на мебельной фабрике вспыхнул вечером 16 июня, позднее обрушилась кровля мебельного цеха. Пламя охватило площадь в 3,7 тысячи квадратных метров.

Три человека получили ожоги разной степени тяжести, они госпитализированы. Огонь удалось локализовать к 01:02 мск. Сотрудники МЧС проводят работы по ликвидации последствий пожара.