Болонья, Италия, 17 июня, 2016, 02:16 — ИА Регнум. В Болонье (Италия) восемь человек пострадали в результате взрыва в ресторане в центре города, пишет газета La Repubblica.

forumhouse.ru Газовый баллон

По предварительным данным, причиной взрыва в азиатском ресторане стала утечка газа. Медики уточняют, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Также среди раненых — сотрудник пожарной службы.

Взрыв практически уничтожил здание ресторана — обрушился целый этаж. Четверо пострадавших — филиппинцы, они работали в ресторане.