Лилль, Франция, 17 июня, 2016, 02:12 — ИА Регнум. В Лилле суд принял решение о депортации двух российских футбольных болельщиков. Граждане РФ были задержаны за драку накануне матча Россия — Словакия, сообщает «Р-Спорт».

brandonwyse.com Суд принял решение

По словам представителя посольства РФ во Франции, один из болельщиков приговорен к трем месяцам тюрьмы условно с отсрочкой приговора на пять лет. Также ему на год закрыт въезд во Францию.

В настоящее время граждане РФ находятся во временном центре административного содержания. Еще два российских болельщика остаются под стражей, по ним пока не принято решение.

Ранее в Марселе трое российских футбольных болельщиков были приговорены судом к различным тюремным срокам за участие в массовых беспорядках.