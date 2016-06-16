Берлин, 17 июня, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Отдел по разведке и расследованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA) возглавит бывший член независимой комиссии агентства Гюнтер Юнгер, отчет которой привел к отстранению российских легкоатлетов от соревнований, сообщает Р-Спорт.

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До назначения Юнгер работал в полиции Германии, он возглавлял департамент по расследованию киберпреступлений баварского полиции. К своим обязанностям он приступит 3 октября.

WADA уточняет, что назначение связано с необходимостью проводить собственные антидопинговые расследования — в настоящее время агентство лишь реагирует на публикации в СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Именно тогда начал разгораться крупный допинговый скандал в легкой атлетике РФ, который привел к запрету российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

17 июня в Вене 27 членов Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будут решать о сохраняющемся с 13 ноября отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за обвинений в систематическом использовании допинга.