Париж, 17 июня, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Сборная Украины после матча Германия — Польша, завершившегося нулевой ничьей, теряет шансы на выход в плей-офф.

Евро-2016

После встречи на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (пригород Парижа), сборные Германии и Польши имеют в своем активе по четыре очка. Национальная сборная Украины, проигравшая ранее Северной Ирландии, в группе С последняя — у нее 0 баллов.

Северная Ирландия набрала три балла и выиграла у Украины в очной встрече (2:0). Таким образом, даже в случае победы над сборной Польши 21 июня Украина не сможет уйти с последнего места в группе.