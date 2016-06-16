Марсель, Франция, 17 июня, 2016, 00:28 — ИА Регнум. В Марселе (Франция) трое российских футбольных болельщиков приговорены судом к различным тюремным срокам за участие в массовых беспорядках, сообщают «Вести».

Евро-2016

Директор по работе с болельщиками московского футбольного клуба «Локомотив» 29-летний Алексей Ерунов приговорен к двум годам тюрьмы, 33-летний Сергей Горбачев (глава одного из фан-клубов тульского «Арсенала») — к 18 месяцам тюремного заключения, 28-летний Николай Морозов (болельщик «Динамо») — к 12 месяцам.

Уточняется, что они находились в автобусе, задержанном французской полицией 14 июня в пригороде Канн. Осужденные принимали участие в массовых беспорядках в Марселе 11 июня, когда состоялся матч Россия-Англия группового этапа Евро-2016.

Посольство РФ в Париже пока не подтвердило и не опровергло эту информацию.

Напомним, что Евро-2016 начался во Франции 10 июня. Россия провела первую игру 11 июня в городе Марселе (Франция) со сборной Англии. Первые беспорядки английскими фанатами были спровоцированы 9 июня: между болельщиками Великобритании и местными жителями произошёл конфликт возле одного из баров в районе Старого порта.