Нью-Йорк, США, 17 июня, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Генсек ООН Пан Ги Мун не собирается отказываться от слов о важной роли Москвы в урегулировании мировых вопросов, сказанных на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Associated Press.

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что отказываться от «наших слов мы не собираемся». Реагировать на критические замечания, которые могут последовать за заявлением Пан Ги Муна, представитель генсека ООН отказался.

Ранее на открытии ПМЭФ Пан Ги Мун отметил важную роль России в решении мировых вопросов — от окончания конфликтов на Украине и в Сирии, до обеспечения прав человека.

Слова генсека ООН вызвали возмущение постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко. Он заявил, что «полностью разгневан», поскольку Россия является «основным игроком в агрессии против Украины». Украинский представитель отметил, что помимо ноты протеста дипломат лично рассчитывает потребовать у Пан Ги Муна разъяснений.