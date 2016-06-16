Бухарест, 17 июня, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Апелляционный суд Констанцы (Румыния) приговорил брата бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску Мирчу Бэсеску к четырем годам тюрьмы за коррупцию. Как сообщило издание Realitatea, с учетом срока предварительного ареста, Бэсеску проведет в тюрьме еще год и два месяца.

За решеткой

Траян Бэсеску заявил, что не станет комментировать приговор в отношении брата, поскольку решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2014 года брат тогдашнего президента Румынии Траяна Бэсеску — Мирча Бэсеску был арестован Национальным антикоррупционным управлением Румынии по подозрению в шантаже и извлечении выгоды из влияния. По версии следствия, он обещал за взятку поспособствовать вынесению благоприятного судебного вердикта в отношении находящегося в тюрьме криминального авторитета Санду Ангела. С этой целью он якобы намеревался подкупить судей и прокуроров, а также использовать влияние Траяна Бэсеску.

С обвинениями в адрес Мирчи Бэсеску выступил сам Санду Ангел, утверждающий, что передал $2 млн для подкупа главы Высшей судебной кассационной палаты Румынии и главного прокурора антикоррупции, однако в итоге вместо освобождения получил год тюрьмы. После этого семья Санду Ангела обнародовала факт сделки и представила видеозаписи соответствующих переговоров с Мирчей Бэсеску.

Под подозрение попал и сам Траян Бэсеску, отставки которого потребовали его политические оппоненты. Он, однако, заявил, что ничего не знал о «деле Санду Ангела» и участии в нем своего брата, а также попытался дистанцироваться от действий родственника. «Очень сожалению, что мой брат является подозреваемым в извлечении выгоды из влияния, но он 60-летний человек, который живет со своей семьей в Констанце, а я и моя семья живем в Бухаресте», — отметил Бэсеску.