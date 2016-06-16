Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 23:43 — ИА Регнум. «Мы провели автомагистраль «Западная Европа — Западный Китай» через весь Казахстан до границы с Россией. Недавно мы с Владимиром Владимировичем (Путиным — прим. ИА REGNUM) говорили о том, сейчас ее надо соединить с Оренбургом, потом с Казанью и далее», — рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями российского бизнеса в рамках ПМЭФ-2016. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

akorda.kz Встреча Нурсултана Назарбаева с представителями деловых кругов Российской Федерации в рамках ПМЭФ-2016

За короткий период в стране было построено более 2 тысяч километров железных дорог и 4 тысячи километров — автомобильных, отметил президент. В следующем году Казахстан завершает строительство своей части автодороги «Западная Европа — Западный Китай» протяжённостью 2800 километров, заявил Назарбаев. Что касается участка на территории РФ, то президент Казахстана попросил российскую сторону рассмотреть этот вопрос.

Ранее агентство «Казинформ» сообщало о том, что Казахстан призвал Россию ускорить темпы строительства участков международного транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай». «Мы знаем, что планы по строительству участков со стороны, предположим, Уфы — Стерлитамак — Оренбург в направлении Актюбинска несколько откладываются — на 2018−2019 годы. Мы хотели бы попросить российских коллег эти планы сдвинуть, ускорить», — заявил первый заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек в ходе восьмого заседания Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации России.

Напомним, что Евразийский банк развития (ЕАБР) уже заявил о своих планах профинансировать строительство российского участка автомагистрали «Западная Европа — Западный Китай».

Международный транзитный автомобильный коридор «Западная Европа — Западный Китай» является одним из наземных маршрутов «Нового шёлкового пути». Напомним, что общая протяжённость трассы будет составлять 8 445 км, длина китайского участка — 3 425 км, казахстанского — 2 787 км. Китай уже завершил строительство своей части.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Казахстан активно расширяет сеть наземных маршрутов по собственной территории для транспортировки грузов из Китая в Европу. Планируется, что реализация государственной программы «Нурлы жол» («Светлый путь») позволит увеличить объемы перевозок транзитных грузов через Казахстан в два раза к 2020 году.