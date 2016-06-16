Фрязино, Московская область, 16 июня, 2016, 23:41 — ИА Регнум. В результате пожара на мебельной фабрике «Модерн» в подмосковном Фрязино обрушилась кровля мебельного цеха. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

vladnews.ru Пожар

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на мебельной фабрике во Фрязино произошел пожар. Пламя охватило площадь в 3,7 тысячи квадратных метров. У цеха обрушилась кровля.

На данный момент без вести пропавшими числятся пять человек. Три человека получили ожоги разной степени тяжести.

Более 100 сотрудников МЧС при 32 единицах техники борются с огнем. Используется противопожарный комплекс «Шквал». Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

На месте работает мобильная лаборатория для замера предельно-допустимых концентраций вредных примесей в воздухе.