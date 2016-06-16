Лион, Франция, 16 июня, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Сборная Украины проиграла сборной Северной Ирландии в матче группового этапа чемпионата Европы 2016 года. Игра состоялась сегодня, 16 июня в во французском Лионе и завершилась со счетом 2:0 в пользу Северной Ирландии.

focus-wtv.be Гол

В первом тайме счет открыт не был. Во втором тайме у Северной Ирландии отличились Гарет Маколи (49-я минута) и Ниэлл Макгинн, который забил самый поздний гол в истории ЧЕ — на 95-й минуте и 52-й секунде.

Это произошло из-за того, что матч был прерван на 58-й минуте из-за сильного ливня с градом. Но непогода продлилась всего три минуты.

Лучшим игроком матча признан Маколи.

Украинцы показали плохую игру и не смогли ничего противопоставить дебютантам Евро-2016.