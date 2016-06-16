Вашингтон, 16 июня, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупреждает, что политический кризис в Гаити потенциально может дестабилизировать обстановку в стране и вынудить сократить ей международную поддержку, передает The New York Times.

topwar.ru Пан Ги Мун — Генеральный секретарь ООН

Представитель ООН Стефан Дуджаррич выразил глубокую обеспокоенность в связи с сохраняющейся политической неопределенностью в Гаити. Он призывает Национальное Собрание в срочном порядке принять решение о временном правительстве. Последнее, по мнению международной организации, «может обеспечить завершение избирательного процесса и возвращение к полному конституционному порядку без дальнейших задержек».

15 июня Гаити в очередной раз лишилась лидера, когда истек 120-дневный мандат временного президента. Законодатели должны были решить, следует ли продлевать срок полномочий президента Жосолермо Превера. Но депутатам 16 июня не удалось провести заседание Национальной Ассамблеи.