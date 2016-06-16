Саранск, 16 июня, 2016, 22:41 — ИА Регнум. В Мордовии проводится доследственная проверка по факту гибели 11-летнего школьника в водоеме в поселке Луховка Октябрьского района города Саранска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СКР.

zwalls.ru Вода

По предварительным данным, школьники, которым было запрещено купаться, находились у водоема в сопровождении педагога. «Пострадавший вероятно упал в воду с мостика, на котором находился. Когда тело мальчика извлекли из воды, признаков жизни он не подавал», — полагают в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В то же время, управление МЧС по Мордовии сообщает, что дети купались в водоеме. «Сотрудники пляжа подошли к взрослым и предупредили о том, что детям можно купаться только в специально отведенной для них зоне вдоль берега, отгороженной буйками. Педагоги заверили, что правила купания будут соблюдаться», — говорится в сообщении.

Однако в какой-то момент «стало очевидно, что одиннадцатилетнего мальчика нигде нет». Об этом незамедлительно информировали спасателей, дежуривших на пляже, и они начали поиск пропавшего под водой. Когда мальчика нашли и вынесли на берег, тот уже не подавал признаков жизни. Дежурившая на пляже медсестра попыталась оказать первую помощь, но было слишком поздно.

Произошедшая трагедия стала первым случаем гибели человека на официальном пляже, отметили в МЧС.