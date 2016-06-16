Калуга, 16 июня, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Соглашения о намерениях о реализации инвестиционного проекта на территории Калужской области между компанией «Ново Нордиск» и правительством Калужской области подписали 16 июня губернатор области Анатолий Артамонов и президент и исполнительный директор компании «Ново Нордиск» Ларс Ребиен Соренсен.

Фото Агентства регионального развития Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, соглашение подразумевает договоренность о проектировании и строительстве нового цеха по сборке предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен на заводе компании в Калужской области.

«Сегодня мы сделали еще один шаг в последовательной инвестиционной политике, которую «Ново Нордиск» проводит на стратегически важном для компании российском рынке, — отмечает Ларс Ребиен Соренсен, президент и главный исполнительный директор Novo Nordisk A/S. — Проект компании «Ново Нордиск» в Калужской области полностью отвечает задачам «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года» (Фарма-2020). Мы уверены, что он вносит значительный вклад в развитие фармацевтической отрасли России, укрепляет лекарственную безопасность страны, способствует внедрению высоких технологий и повышению уровня лечения сахарного диабета. Однако, в первую очередь, результаты проекта положительно скажутся на жизни пациентов, сделав продукцию «Ново Нордиск» доступнее для более чем 4 миллионов россиян, страдающих сегодня от диабета».

Инвестиционный проект будет реализован компанией «Ново Нордиск» на земельном участке общей площадью 50 000 кв. м. Проект позволит компании обеспечить производство полного цикла (за исключением субстанции) современных инсулинов не только в картриджах Пенфилл, но и в предварительно заполненных шприц-ручках ФлексПен, а также стимулировать деятельность в области развития фармацевтической промышленности на территории Калужской области.

В настоящее время предприятие «Ново Нордиск» в Калуге производит весь спектр современных инсулинов в форме предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен и картриджей Пенфилл, обеспечивая инсулинами более полумиллиона пациентов с диабетом в России.

Напомним, в 2015 году компания «Ново Нордиск» открыла высокотехнологичный завод по производству современных инсулинов, построенный с «нулевого» цикла в индустриальном парке «Грабцево» в Калужской области. Все стадии фармацевтического производства осуществляются в соответствии с требованиями стандарта GMP и соответствуют международным и российским требованиям к фармацевтическому производству. В проекте реализованы передовые энергосберегающие технологии. На предприятии создано 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций составил более 100 млн долларов США.