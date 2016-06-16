Люксембург, 16 июня, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Министры финансов Европейского союза объявили минуту молчания в память о британском депутате, убитой за неделю до референдума в Великобритании, передает Daily Mail.

twimg.com Джоан Кокс

На переговорах в Люксембурге председатель еврогруппы Йерун Дейселблум отметил, что «из уважения к ней» министры еврозоны «почтили минутой молчания» память Джоан Кокс.

Он говорит, что «Соединенное Королевство является маяком мирной политики, и мы надеемся, что на следующей неделе британская общественность, народ Соединенного Королевства спокойно и безопасно смогут сделать свой выбор».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат британского парламента Джоан Кокс умерла после покушения на нее в городе Бирсталл. Управление полиции графства Уэст-Йоркшир не объясняет мотивы преступления. Однако убийца задержан, и нет других подозреваемых.

Как передает британское информагентство Press Association, арестован 52-летний мужчина. Один из очевидцев заявил PA, что лейбористка Кокс вступила в перепалку с двумя мужчинами в Бирсталле. Затем один из них достал оружие и дважды выстрелил в депутата, после чего «она упала между двумя машинами».