Архангельск, 16 июня, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Первый в этом году арктический круиз на атомном ледоколе «50 лет Победы» организован туристической компанией «Quark Expeditions». Сопровождает рейс группа инспекторов национального парка «Русская Арктика». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парка.

Фото — Анна Кошечко Отправление в Арктику научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

В течение 10 дней четырём государственным инспекторам в области охраны окружающей среды предстоит следить за соблюдением туристическими группами российского природоохранного законодательства, обеспечивать безопасность пассажиров судна во время высадок на территории островов заказника «Земля Франца-Иосифа», а также вести лекционное и экскурсионное сопровождение круиза.

Кроме того, первым рейсом на остров Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа будет доставлена экспедиционная группа сотрудников национального парка «Русская Арктика». Пять человек будут принимать туристические группы в бухте Тихой в течение лета, обеспечивать работу почтового отделения, продолжать работы по обустройству жилых зданий бывшей полярной станции и экологической тропы.

В летнем сезоне 2016 года (с июня по август, когда погодные условия наиболее благоприятны) на территорию федерального заказника «Земля Франца-Иосифа» ожидается заход более 10 круизов. 5 из них традиционно совершит ледокол «50 лет Победы» (туроператоры — «Quark Expeditions» и «Poseidon Expeditions») и 2 — круизное судно Sea Spirit», совершающее рейсы на ЗФИ со Шпицбергена (оператор «Poseidon Expeditions»).

В ходе круизов по Северному морскому пути Землю Франца-Иосифа посетят круизные суда «Hanseatic» (туроператор HapagLloydcruises) и «Капитан Хлебников» (туроператор «Quark Expeditions»). Они также планируют зайти на север архипелага Новая Земля — территорию национального парка «Русская Арктика».

Таким образом, количество посетителей «Русской Арктики» в новом туристическом сезоне превысит тысячу человек, как и в 2015 году.

В ближайшие дни к острову Северный Новой Земли подойдёт научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» с участниками 8-го рейса «Плавучего университета». Оно доставит на сезонный стационар ещё одну экспедиционную группу национального парка, которой в течение лета предстоит продолжать работы по обустройству опорного пункта на мысе Желания, а также вести научные исследования.

Напомним, что в летние сезоны 2011−2015 годов арктические круизы с посещением архипелага ЗФИ и северной оконечности Новой Земли были организованы компаниями Quark Expeditions LTD, Poseidon Expeditions, Oceanwide Expeditions, Hapag Lloyd cruises, Silversea Expeditions и др. c использованием собственных или арендованных судов, способных работать в арктических условиях. Как правило, операторами арктических круизов являются туристические компании, входящие в Ассоциацию операторов экспедиционного круизного туризма в Арктике (АЕСО), аффилированным членом которой является и национальный парк «Русская Арктика».

В 2011 году территорию национального парка и федерального заказника посетили 865 человек, в 2012 году — 1005 туристов, в 2013 — 688 человек, в 2014 — 738, в 2015 — 1225. В летний сезон-2015 «Русскую Арктику» посетили туристы из 41 страны. 25% от этого количества составили граждане Китайской Народной Республики. Доля россиян составила 6%.