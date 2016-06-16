Архангельск, 16 июня, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Архангельск начал подготовку к предстоящему отопительному сезону. В этом году на эти цели предусмотрено 882, 5 млн. рублей. В прошлом году было потрачено 775, 8 млн. рублей. Об этом в рамках совместного заседания постоянных комиссий по финансам и бюджету и по вопросам городского хозяйства городской Думы заявил директор департамента городского хозяйства администрации Архангельска Виталий Акишин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Отопительный сезон в областном центре завершился 16 мая 2016 года и сразу же началась подготовка к предстоящей зиме. В этом году на подготовку к отопительному сезону предусмотрено более 800 млн. рублей. Сумма несколько больше, чем в прошлый раз. Всего необходимо подготовить более 5700 жилых домов», — сказал Акишин.

От отметил, что в прошлый не все организации получили паспорта готовности к началу сезона.

«По результатам прокурорских проверок ряд ресурсоснабжающих компаний привлечены к ответственности за срыв сроков отопительного сезона. Административной ответственности, к сожалению, за подобное не предусмотрено. Кроме этого, пока закрыты не все ордера по завершению производственных работ. Пока не закрыты 224 ордера», — сказал Виталий Акишин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на подготовку и проведение отопительного сезона 2016−2017 годов из бюджетов всех уровней и средств организаций планируется направить 2,8 млрд. рублей, из которых 105 млн рублей средства областного бюджета. По сравнению с прошлым периодом данная сумма не увеличилась.