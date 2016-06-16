Калуга, 16 июня, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Десять тематических парков, главным из которых будет — «Узнай Россию», включит будущий калужский комплекс «Волшебный мир России», заявил в интервью порталу life.ru в Петербурге губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, где он принимает участие в работе XX юбилейного Петербургского международного экономического форума — ПМЭФ-2016.

Дарья Антонова ИА REGNUM Будущие посетители «Волшебного мира России»

«В будущем парке будет и тема космоса, но самое главное, что мы создадим условия для детей с ограниченными возможностями, чего нигде нет. Мы надеемся, что этот проект мы реализуем, несмотря на экономическую ситуацию. Будет работать пул инвесторов, известные компании, в том числе из США и Ближнего Востока», — подчеркнул калужский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня, на встрече в с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым президент России Владимир Путин спросил калужского губернатора о проекте по созданию развлекательного комплекса. По словам губернатора, проект семейного отдыха по принципу «Диснейленда» планируется осуществить на границе с Московской областью, рядом с аэропортом.

«Самое главное, там очень хорошая полоса, и мы свои государственные земли зарезервировали. Уже подписали инвестиционное соглашение с компанией и выделили 220 гектаров. Проект уникальный, мы предполагаем его реализовать», — сообщил Артамонов, представляя президенту проект.

Комплекс «Волшебный мир России», как планируется, будет состоять из нескольких зон для детей, будет построена гостиница. Также власти заявляют о планах строительства самого большого в мире аквапарка.

«Можно провести практически отпуск в этом комплексе, много чего узнать и о России, и о том, что есть в мире», — добавил Артамонов.

Стоимость реализации его, пояснил губернатор, оценивается в четыре миллиарда долларов. «Причём инвесторы не спрашивают у нас участия государства, они просто хотели бы быть уверенными в том, что этот проект одобряется», — отметил калужский губернатор.