Благовещенск, 16 июня, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Российский военнослужащий, находившийся в Сирийской Арабской Республике, получил смертельное ранение и умер в госпитале в Москве. Об этом сегодня, 16 июня, сообщают СМИ Амурской области, со ссылкой на родственников погибшего.

«Смертельно раненный» — картина Василия Васильевича Верещагина, написанная в 1873 году

Сообщается, что Михаил Широкопояс, служивший артиллеристом в 35-й армии, в апреле этого года отправился в командировку в Сирию. 35-летний сержант принимал участие в боевых действиях и спустя примерно месяц после прибытия в Сирию подорвался на мине.

Первую помощь Широкопоясу оказали сирийские врачи. Затем раненный военнослужащий был доставлен самолетом в Москву, где ему была сделана операция. Врачам не удалось спасти жизнь: сержант скончался 7 июня.

Тело Широкопояса было доставлено в Амурскую область военно-транспортным самолетом Ил-76.

Похороны прошли в поселке Серышево с воинскими почестями: почетный караул и военный оркестр. У Широкопояса осталась жена и 13-летняя дочь.

Минобороны РФ пока официально не подтвердило эту информацию.