Москва, 16 июня, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что судьба нынешнего главного тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого будет решена после чемпионата Европы 2016 года, который проходит в эти дни во Франции. Об этом Мутко заявил сегодня, 16 июня, в интервью «Р-Спорт».

Арсений Горбаруков ИА REGNUM

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Слуцкий в любом случае покинет пост тренера сборной, вне зависимости от того, какой результат покажут российские футболисты на Евро-2016.

При этом ряд СМИ уже называют возможных преемников Слуцкого — это Станислав Черчесов или Курбан Бердыев. Объясняется это тем, что Черчесов до сих пор не объявил о подписании контракта с новым клубом, а Бердыев — о продлении текущего контракта.

Сборная России на Евро-2016 пока выступает не очень хорошо. Почти все товарищеские матчи перед турниром наши футболисты проиграли. Первый матч против Англии закончился вничью — 1:1. Второй матч против Словакии стал поражением — 2:1. 20 июня Россия должна играть с Уэльсом.