Калининград, 16 июня, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Прокуратура потребовала от мэрии Калининграда стереть свастику на городских улицах.

worldwars-memory.ru Вандалы осквернили памятник Маринеско в Калининграде

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, нацистская символика была обнаружена на одном из шлюзов бастиона «Грольман» со стороны Фортовой дороги, а также на набережной Нижнего озера на фасаде дома № 25 по Клинической улице.

Главе города Александру Ярошуку внесено представление с требованием немедленно ликвидировать изображения нацистской символики как публичного демонстрирования экстремистских материалов, отметили в прокуратуре.

Корреспондент ИА REGNUM в Калининграде уточняет, что не так давно был осквернён памятник Герою Советского Союза Александру Маринеско, расположенный как раз на набережной Нижнего озера. Неизвестный нарисовал красной краской свастику прямо на металле скульптурной композиции.

В марте вандалы начертали красной краской свастику на постаменте бюста немецкого антифашиста Эрнста Тельмана.

Региональные эксперты предполагают, что это дело рук одного человека либо группы.