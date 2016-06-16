Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что экономика России адаптировалась к новым условиям. Об этом глава государства заявил сегодня, 16 июня, на встрече с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. в рамках Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM

Путин заявил, что российская экономика почти преодолела спад, и сейчас уже созданы условия для выхода на траекторию роста. В очередной раз глава государства пообещал, что власти не будут вводить ограничения на движение капиталов.

«Несмотря на объективные сложности, мы не стали вводить ограничения на движение капиталов. И хочу подчеркнуть, что мы не собираемся этого делать», — сказал Путин.

Также Путин подчеркнул, что РФПИ за время своей деятельности привлек в российскую экономику более 760 млрд рублей инвестиций. Напомним, РФПИ был создан в 2011 году по инициативе президента и правительства России.