Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Российско-казахстанское деловое сотрудничество приносит впечатляющие результаты. Об этом сегодня, 16 июня, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с руководителями российских компаний на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. «Есть впечатляющие результаты, интересные проекты и перспективные начинания», — отметил он. По мнению главы Казахстана, совместная работа бизнесменов двух стран имеет большой потенциал для развития.

Советский плакат «Казахстан Родине»

Назарбаев рассказал, что в Казахстане работают около 6 тыс. предприятий с российским участием. «В казахстанскую экономику вкладывают такие компании, как «Лукойл», «Газпром», «Русал», «Полиметалл», «Еврохим» и многие другие», — отметил он. Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) президент Казахстана считает главным достижением последних лет. «В настоящий момент полностью сформирована необходимая законодательная база ЕАЭС, обеспечено свободное передвижение товаров, услуг, капитала, рабочей силы». «Самое главное — обеспечена свободная конкуренция наших производителей на пространстве союза. Следующим этапом является формирование общих рынков нефти и газа, электроэнергетики, отдельных видов услуг, лекарственных средств», — пояснил Назарбаев.

Среди приоритетных направлений работы, призванных повысить привлекательность инвестиционного климата, казахстанский лидер назвал предоставление широкого пакета льгот и преференций для инвесторов в приоритетных отраслях, в числе которых «металлургия, химия и нефтехимия, машиностроение, стройматериалы, производство пищевых продуктов». Кроме того, он подчеркнул важность снижения административных барьеров, включая упрощение разрешительных процедур.

Назарбаев рассказал о «масштабной кампании приватизации», нацеленной на снижение доли участия государства в экономике. «На продажу выставлено около 800 предприятий в различных отраслях экономики, — отметил он, — включая нефтепереработку, энергетику, инфраструктурные объекты. Кроме прямой приватизации, мы готовы к сотрудничеству и на принципах государственно-частного партнерства».