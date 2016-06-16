Гибралтар, Великобритания, 16 июня, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон поприветствовал решение сторонников и противников Brexit приостановить кампанию после убийства депутата британского парламента, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Это правильно, что мы приостановили кампанию на этом референдуме, и мысли каждого будут с семьей Джо (Кокс) и ее избирателями в это ужасное время», — заявил Кэмерон, находясь на Гибралтаре, где он отменил свою речь на тему референдума 23 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат британского парламента Джоан Кокс умерла после покушения на нее в городе Бирсталл. Управление полиции графства Уэст-Йоркшир не объясняет мотивы преступления. Однако убийца задержан, и нет других подозреваемых.

Как передает британское информагентство Press Association, арестован 52-летний мужчина. Один из очевидцев заявил PA, что лейбористка Кокс вступила в перепалку с двумя мужчинами в Бирсталле. Затем один из них достал оружие и дважды выстрелил в депутата, после чего «она упала между двумя машинами».