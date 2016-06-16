Тбилиси, 16 июня, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе подтверждает, что 16 июня в администрации президента состоялась встреча между Георгием Маргвелашвили и одним из лидеров «Единого национального движения» Гигой Бокерия.

tabula.ge Гига Бокерия

Как заявила Мишвеладзе журналистам, ничего необычного в этой встрече не было, так как президент часто встречается с представителями различных политических партий.

«Какие вопросы обсуждались на этой встрече, мне не известно, потому что я на ней не присутствовала. Это была встреча за закрытыми дверьми, и это обычный случай для администрации президента», — пояснила Мишвеладзе.