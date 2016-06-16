Лион, Франция, 16 июня, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Футбольный матч между сборной Украины и сборной Северной Ирландии в рамках группового этапа чемпионата Европы 2016 года был временно приостановлен из-за сильного ливня с градом. Игра проходит сегодня, 16 июня, во французском городе Лион.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель

Судья — чех Павел Краловец — приостановил игру на 58-й минуте, так как пошел сильный ливень, сопровождаемый градом. Команды ушли в помещения под трибуной.

Но ливень оказался непродолжительным, и спустя несколько минут матч был возобновлен. Идет второй тайм, Северная Ирландия обыгрывает Украину со счетом 1:0.