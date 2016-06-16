Псков, 16 июня, 2016, 20:44 — ИА Регнум. В Псковской области начались плановые капитальные ремонты многоквартирных домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, начаты работы в 34 домах по Псковской области, восемь из которых расположены в Пскове. Капремонты также начались в многоквартирных домах Великих Лук, в Гдовском, Новосокольническом, Островском, Пустошкинском, Плюсском, Стругокрасненском районах.

consultantpuls.ru Капремонт

Всего в 2016 году планируется отремонтировать 233 многоквартирных дома на территории 24 муниципальных образований региона. Запланированы ремонты крыш, фасадов, фундаментов, инженерных сетей, лифтов и подвальных помещений. Заказчиком работ выступает региональный оператор — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

В пресс-службе администрации области отметили, что собираемость взносов в региональный Фонд капитального ремонта остается на недостаточном уровне — 60%.

«Мы должны доказать гражданам, что программа работает, в том числе посредством качественного и быстрого ремонта. Уже сегодня мы, наконец, перешли от слов к делу», — заявил вице-губернатор Александр Кузнецов.