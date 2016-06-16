Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не стали обсуждать тему санкций во время двусторонней встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сегодня, 16 июня, сообщил журналистам постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов.

kremlin.ru Владимир Путин и Жан-Клод Юнкер

Он рассказал, что Путин и Юнкер обсуждали энергетическое сотрудничество, но не обсуждали тему санкций. «Энергетика обсуждалась, а санкции не обсуждались», — подчеркнул постпред.

Также Чижов рассказал, что основной темой встречи Путина с Юнкером стало будущее отношений между Россией и Европейским Союзом.

Напомним, сегодня председатель ЕК заявил, что прибыл на ПМЭФ для налаживания диалога с Россией. «Мое присутствие сегодня говорит о том, что я хочу наводить мосты», — подчеркнул Юнкер.

При этом Юнкер сразу оговорил позицию ЕС по вопросу санкций — они будут отменены только после выполнения Минских соглашений, то есть, скорее всего, никогда.