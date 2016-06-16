Саарбрюккен, Германия, 16 июня, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Перед началом сегодняшнего матча между сборными Германии и Польши, полиция Саара (федеральная земля ФРГ) воспрепятствовала въезду 12 «хулиганов» во Францию, передает Die Zeit.

Евро-2016

«Они были в состоянии применить насилие», — заявил представитель федеральной полиции города Бексбах. Девять из них были немецкими гражданами, чьи имена уже находятся в реестре футбольных нарушителей Германии.

В ближайшее время «хулиганам» запретили покидать территорию Федеративной Республики Германия. Кроме того, задержаны еще три поляка, у которых найдены предметы, регламентируемые законом о приобретении и хранении оружия.