Фрязино, Московская область, 16 июня, 2016, 20:27 — ИА Регнум. На мебельной фабрике в подмосковном городе Фрязино произошел пожар. Об этом сегодня, 16 июня, сообщают «Вести».

Пламя

Сообщается, что горит мебельный цех фабрики «Модерн» во Фрязино (Московская область). Огонь распространился на площадь в 2,5 тысячи квадратных метров.

С огнем борются 100 сотрудников МЧС при 32 единицах техники. К настоящему моменту огонь локализован.

Известно о четырех пострадавших. Они получили ожоги. Все работники цеха эвакуированы. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.