Москва, 21 июня, 2016, 10:00 — ИА Регнум.



tabak-dvor.com Курильщикам на заметку

Нашумевшее в Российской Федерации судебное дело «Мальборо» против «Арарата» вышло за границы России, столкнулось с государственными органами Республики Армения и рекошетом ударило об интересы компании «Филип Моррис Брэндс Сарл».

В Административном суде Республики Армения 23 мая 2016 года состоялось слушание дела «Филип Моррис Брэндс Сарл» против Агенства Интеллектуальной собственности Министерства экономики Республики Армения. Компания «Филип Моррис Брэндс Сарл» подала иск против Агенства Интеллектуальной собственности Министерства экономики Республики Армения, поскольку последняя зарегистрировала сигареты «Арарат» производства «Интернейшнл Масис Табак» в качестве товарного знака. Истец требует аннулирования регистрации товарного знака «Арарат» в Армении, из-за того, что дизайн пачки данной сигареты похож на дизайн пачки сигарет «Мальборо» производства «Филип Моррис Брэндс Сарл». Суд, рассмотрев все представленные по делу доказательства, пришел к выводу, что иск должен быть отклонен.

16 июня в Административном суде г. Москвы состоялось очередное слушание. Компания «Филип Моррис Брэндс Сарл» подала иск в Административный суд г. Москвы против импортера товарной марки «Арарат» в Российскую Федерацию — компании ООО «Гранд Табак» и против компании «Покомак», которая занимается дистрибьюцией этих сигарет на территории России, с требованием запретить продажу данного торгового знака в Российской Федерации. «Филип Моррис Брэндс Сарл» потребовала также выплаты компенсации ущерба в размере 5 млн. рублей. В ходе слушания в суде «Филип Моррис Брэндс Сарл» и компания «Покомак» заключили мировое соглашение. Вследствие этого компания «Покомак» взяла обязательство прекратить продажу сигарет «Арарат» в принадлежащем ей магазине «Армения» в Москве. Компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» фактически удалось даже без решения суда вытеснить конкурента с рынка, по всей вероятности, использовав то обстоятельство, что компания является транснациональной. Кстати, компания «Филип Моррис Брэндс Сарл» подала аналогичные иски в судебные органы других стран с требованием аннулирования регистрации товарного знака «Арарат», а к примеру на Тайване и в Ливане потерпела поражения. Судебные органы этих стран приняли решение о том, что между дизайнами сигарет «Арарат» и «Мальборо» нет сходства до степени смешения и таким образом нет вероятности ввода в заблуждение покупателей. Следует также отметить, что согласно частям 4 и 5 статьи 19 Федерального Закона Российской Федерации «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом объекте. Соответственно, потребитель, который не видит товар, даже в случае сходства, не сможет перепутать «Арарат» и «Мальборо».