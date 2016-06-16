Великий Новгород, 16 июня, 2016, 20:14 — ИА Регнум. В Новгородской области 23 выпускника сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 июня, в пресс-центре правительства региона, отметив, что в 2015 году 100 баллов за экзамен по русскому языку получили 14 выпускников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Идет ЕГЭ

Всего ЕГЭ по русскому языку 30 мая сдавали 2427 человек. Из 115 выпускников, сдававших ЕГЭ по литературе, трое набрали 100 баллов. ЕГЭ по географии сдавали 74 выпускника, из них два набрали 100 баллов.

«Новгородские выпускники улучшили результаты ЕГЭ по русскому языку, географии, литературе по сравнению с прошлым годом», — отметили в пресс-центре. ЕГЭ по математике на базовом уровне 2 июня сдавали 2140 человек — результате остались на уровне прошлого года.