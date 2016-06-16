Тбилиси, 16 июня, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что решение Страсбургского суда по правам человека, вынесенное по делу о предварительном заключении бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили, наносит урон государству. Об этом журналистам заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM

По ее словам, за это вредящее имиджу государства решение ответственны конкретные лица в правоохранительных органах и судебной системе, и они, по мнению президента, должны понести соответствующую ответственность.

«У такого наносящего урон государству решения есть непосредственные ответственные лица в правоохранительной и судебной системе. Президент считает, что необходимо поставить вопрос о служебной, политической и правовой ответственности этих лиц», — заявила Мишвеладзе.