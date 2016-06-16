Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Британская нефтяная компания British Petroleum не готова инвестировать в ценные бумаги саудовской Saudi Aramco. Об этом со ссылкой на генерального директора BP Боба Дадли передает Reuters.

Marco Cabazal BP

«Маловероятно, что мы бы могли стать финансовым инвестором в Saudi Aramco», — заявил Дадли репортерам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава британского «нефтяного гиганта» также отметил необходимость реорганизации расходов, закладывая в их основу цену в 50 долларов за баррель нефти.