Ростов-на-Дону, 16 июня, 2016, 20:06 — ИА Регнум. 18 сентября 2016 года в Ростовской области состоятся дополнительные выборы депутатов регионального Заксобрания. Соответствующее решение принято сегодня, 16 июня, на 31-м внеочередном заседании донского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

penza-press.ru Выборы

В апреле текущего года официально были освобождены два депутатских мандата. Главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко сложила полномочия по собственному желанию, а Игорь Пакус трагически погиб в авиакатастрофе 19 марта в ростовском аэропорту.

Эксперты прочат один из депутатских мандатов бывшему заместителю губернатора Ростовской области Александру Ищенко, который в предыдущие годы избирался депутатом донского парламента.

Подробнее: Экс-замгубернатора Ростовской области Ищенко может вернуться в Заксобрание

Напомним, что выборы депутатов Заксобрания Ростовской области пройдут в единый день голосования, 18 сентября 2016 года — в тот же день, что и выборы в Государственную думу. Политтехнологи уже представили свои прогнозы на предстоящую кампанию и результат голосования. Ростовские эксперты практически едины во мнении: никаких громких скандалов и провокаций ждать от оппозиционных сил не стоит.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский эксперт: Думская кампания-2016 будет интенсивнее, чем в 2011-м

Развитие сюжета: Ростовский эксперт: «Престиж Госдумы очень сильно и целенаправленно роняют»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итоги праймериз «Единой России», прошедшие в донском регионе 22 мая текущего года, экспертов не удивили.

Читайте также: «Праймериз на Дону позволили «Единой России» мобилизовать свой электорат»