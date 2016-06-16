Москва, 16 июня, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России удивлен крайне быстрым судебным процессом над тремя гражданами России после массовых беспорядков среди российских и английских футбольных фанатов во французском Марселе в период с 9 по 11 июня. Об этом сегодня, 16 июня, заявил журналистам глава комиссии по правам человека за рубежом в российском СПЧ Андрей Юров.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что французский суд приговорил трех граждан России к тюремным срокам от одного до двух лет после беспорядков в Марселе перед матчем Россия — Англия 11 июня на Евро-2016.

По данным AFP речь идет о трех гражданах России — Николае Морозове, Алексее Ерунове и Сергее Горбачеве, которые были задержаны в пригороде Канн, когда они следовали на заказном автобусе вместе с другими российскими болельщиками в Лилль на матч Россия — Словакия.

Юров заявил, что министерство иностранных дел Российской Федерации должно обеспечить гражданам России, которых преследуют за рубежом, консульскую поддержку, а также проследить за условиями содержания.

Также член СПЧ заявил, что крайне удивлен скоротечностью судебного процесса. «Не может суд произойти за сутки, а где следствие, где защита? То есть, если уже суд прошел, то это, конечно, кошмар», — сказал Юров в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что не владеет полнотой информации по этому делу. «Но это я думаю, я, к сожалению, не в курсе этой ситуации. В любом случае, конечно, должно быть следствие, у них должен быть адвокат во время всего следствия, должен быть адвокат на суде», — подчеркнул правозащитник.