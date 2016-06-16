Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Объем заключенных соглашений между Смольным и инвесторами в первый день работы Петербургского международного экономического форума превысил 52 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

В частности, ООО «Тандем-Истейт» вложит 17,5 млрд рублей в создание оптово-распределительного центра «Ромб». За два года компания должна построить в разных концах города четыре современных комплекса для хранения, первичной переработки, упаковки и реализации сельхозпродукции. Предполагается, что новый логистический центр поможет наладить связи поставщиков и торговых предприятий, в том числе, из соседних регионов. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, в новом комплексе горожане смогут купить качественные продукты без торговой наценки.

Кроме того, «Тандем-Истейт» собирается реконструировать здание ЦКБМ и казармы Новочеркасского полка под новый Центр креативной индустрии «ARTPLAY SPb». Объем инвестиций составит 3 млрд рублей, еще столько же поступит в казну Петербурга в ближайшие годы.

Читайте ранее: В Петербурге создают арткластер на месте казарм Новочеркасского полка

С логистической группой «Адмирал» подписано соглашение о намерении создать в Кронштадте и Петродворцовом районе складские комплексы в 70 тыс. кв. метров. За три года «Адмирал-М» намерена построить 4 складских комплекса, создать более 1 тыс. рабочих мест. Совокупный объем вложений в проект составит 3,5 млрд рублей. Ожидается, что налоговые поступления будут достигать 360 млн рублей в год. Отметим, Полтавченко уже поручил подобрать участок для строительства.

В Пушкинском районе появится лекарственный завод. «Самсон-Мед» готова инвестировать 4,5 млрд рублей в строительство завода, который будет выпускать активные фармацевтические субстанции и готовые препараты. К 2026 году налоговые отчисления должны достигнуть 5 млрд рублей, будет создано около 400 рабочих мест для специалистов фармацевтической отрасли. Как подчеркнул заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, Минздрав поддерживает открытие новых производств, которые обеспечивают независимость от поставок лекарств из-за рубежа. Завершить строительство завода планируется в 2018 году.

Компания Fazer построит в Петербурге завод по производству быстрозамороженных и свежих хлебобулочных изделий. Общий объем инвестиций в проект составит 14,8 млрд рублей. Предприятие должны возвести в течение 10 лет за счет собственных и привлеченных средств Fazer. Город предложил компании земельный участок в промышленной зоне «Красносельская» площадью 22 га.

Компания Wrigley, которая входит в корпорацию Mars, намерена нарастить производство в Петербурге в связи с созданием нового типа жевательной резинки и инвестировать 600 млн рублей в строительство дополнительных очистных сооружений. Проект планируется воплотить в жизнь не позднее 2018 года. Кроме того, Wrigley собирается создать образовательные экологические программы для детей.

Procter & Gamble также расширяет производство в Петербурге с инвестициями в 500 млн рублей. Это позволит модернизировать оборудование завода, запустить новые производственные линии, создать дополнительные рабочие места и улучшить условия труда на предприятии.

При поддержке «Ингосстраха» будут построены медклиника на севере города, пансионат для пожилых, несколько спортплощадок реконструируют и оснастят современным оборудованием. Кроме того, «Ингосстрах» готов инвестировать в благоустройство Кронштадта и создание на острове Котлин общественных «зеленых» пространств, а также в строительство санатория для ветеранов.

Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями «ГЕРОФАРМ» о высокотехнологичном производстве лекарств и с НТФФ «Полисан» об организации производства фармацевтической продукции. В 2018 году «Полисан» намерен ввести в строй 8 тыс. кв. метров промышленных площадей, что позволит компании в два раза увеличить производственные мощности по таблеткам.