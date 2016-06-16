Донецк, 16 июня, 2016, 20:03 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности подразделения ВСУ 385 раз обстреляли позиции армии ДНР. Об этом сегодня, 16 июня, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

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«Противник выпустил 22 шт. 152-мм артиллерийских снаряда, 144 мины калибра 120 мм и 120 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он уточнил, что под обстрел попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Ясиноватая, Веселое, Докучаевск, Красногоровка, Саханка, Коминтерново, Сосновское, Донецк (Петровский район и аэропорт). «В результате минометных обстрелов Докучаевска повреждения получили семь домостроений. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК», — заверил Басурин.

По его словам, жилые дома в Красногоровке (Донетчина, под контролем ВСУ) обстреляла батарея 152 мм гаубиц 10-ой штурмовой бригады ВСУ из г.Курахово. «Обстрел велся по жилым домам в Красногоровке и по нашим позициям в районе населенного пункта Старомихайловка. Эта же батарея вела обстрел с фланга по позициям националистического батальона «Айдар», располагающегося в зоне ответственности 14 бригады ВСУ, маскируясь под якобы ответный огонь нашей артиллерии. Также сегодня утром, около 7.00, бойцы подразделения «Днепр» обстреляли из стрелкового оружия 9-этажный дом, в котором временно размещаются военнослужащие ВСУ. Причиной обстрелов стало нежелание боевиков Коломойского (украинский олигарх Игорь Коломойский — прим. ИА REGNUM) выполнять приказы Порошенко. Приведенные примеры подтверждают факты возрастающей конфронтации между ВСУ и националистически настроенными батальонами вдоль линии соприкосновения», — считает Басурин.

Как сообщает ИА REGNUM, 16 июня спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что вчера в Донбассе в результате ведения боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. По словам Мотузяника, вчера на Донецком направлении снизилась интенсивность обстрелов со стороны ВС ДНР. К примеру, в авдеевский промзоне тяжелое вооружение почти не применялось.