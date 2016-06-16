Калуга, 16 июня, 2016, 19:56 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области

Более двух десятков вопросов было включено в повестку дня завершающего заседания второй сессии Законодательного собрания Калужской области, которое состоялось сегодня, 16 июня.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата калужского регионального парламента, депутаты поддержали исполнение бюджета за 2015 год. Согласно документу, представленному региональным министерством финансов, доходы областного бюджета в прошлом году составили более 44 миллиарда рублей, расходы — 47,5 миллиардов. Более 60% общего объема расходов было направлено на социальную сферу. Получателями социальных пособий, компенсаций, субсидий, доплат к пенсии в 2015 году стали 586 000 калужан или почти 60% жителей региона. На эти цели было выделено 5,8 млрд. рублей, в том числе 3,5 млрд. рублей — из регионального бюджета.

В сфере благоустройства депутатами также была снижена административная нагрузка на бизнес.

Так, депутаты фракции «Единая Россия» по поручению председателя областного парламента Николая Любимова разработали законопроект, направленный на снижение административной нагрузки на малый бизнес.

Новый закон смягчает наказание для предпринимателей за нарушения в сфере благоустройства, в настоящее время предусматривающее только штрафы. Теперь к гражданам и юридическим лицам, впервые совершившим правонарушения в этой сфере, будут применяться предупреждения.

Еще одним законопроектом, принятым калужскими депутатами, вводятся дополнительные ограничения на производство строительных и ремонтных работ в многоквартирных домах. Запрет на нарушение тишины и покоя граждан в выходные и праздничные дни будет введен с 7.00 до 10.00. В настоящее время подобные работы запрещены с 7.00 до 8.00.

Благодаря еще одному принятому сегодня закону, Совет молодых депутатов стал полноправным субъектом законодательной инициативы. Комментируя это решение, спикер парламента Николай Любимов отметил, что в состав Совета в настоящее время входят представители сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ, предприниматели, которые готовы активно работать и предлагать свое видение решения проблем жителей региона в данных сферах.

Калужские парламентарии приняли ряд законодательных инициатив в Государственную думу РФ.

В частности, законопроект, который позволит воспрепятствовать практике безлицензионной добычи полезных ископаемых под видом строительства искусственных водоемов.

Кроме того, депутаты одобрили проект обращения к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ситуации, складывающейся с кредитованием сельхозтоваропроизводителей. Областные парламентарии считают, что для активизации развития сельского хозяйства необходимо оперативно предоставлять аграриям субсидии на возмещение части затрат для уплаты процентов по кредитам, а также установить возможность предоставления финансовых средств под залог будущего урожая.

Кроме того, депутаты внесли изменения в региональный закон «О государственной социальной помощи в Калужской области». Документ разработан для поддержки малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума. Закон предусматривает увеличение размера государственной социальной помощи на основании социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства с 50 000 до 65 000 рублей.