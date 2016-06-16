Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Шквалистый ветер в Петербурге повалил сегодня свыше 30 деревьев и крупных веток в Адмиралтейском, Московском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах города. Об этом сообщил 16 июня городской комитет по благоустройству. Это ведомство Смольного на время непогоды перешло на усиленный режим работы.

Фёдор Васильев. После дождя (Весна в Петербурге). 1867

«Специалисты в оперативном режиме проводят работы по вывозу тех деревьев, которые препятствуют движению пешеходов и автотранспорта. На подавляющем большинстве адресов упавшие деревья распилены, продолжается вывоз порубочных остатков», — рапортуют городские чиновники.

Одновременно организовано дежурство оперативных бригад, ведется мониторинг состояния зеленых насаждений. Время реагирования подведомственных комитету служб на сообщения о поваленных деревьях ограничено 20 минутами.

В связи с прогнозом синоптиков о новых ливнях и грозах 17−18 июня, сотрудники дорожных предприятий усилили контроль за состоянием водоотводных устройств во избежание затопления улиц города.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня сильный шквалистый северо-западный ветер, порывы которого достигали 19 метров в секунду, стал причиной падения в Петербурге 83 деревьев.

17 июня ожидаются порывы ветра до 15−18 метров в секунду.