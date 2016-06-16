Чебоксары, 16 июня, 2016, 19:55 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор бывшему руководителю регионального отделения Фонда социального страхования Галине Рогачевой. Сегодня, 16 июня, решением Ленинского районного суда Чебоксар она признана виновной в мошенничестве в составе организованной преступной группы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ РФ по Чувашии.

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Фигурантами уголовного дела стали также экс-консультант Рогачевой и бывший начальник отдела хозяйственного обеспечения. Следствием и судом установлено, что в период с 2009 по 2014 годы организованная преступная группа во главе с консультантом мошеннически похищала деньги, выделенные из федерального бюджета региональному отделению Фонда соцстрахования на содержание подведомственных ему зданий.

По данным УФСБ, составленные план-сметы на содержание зданий подписывала Галина Рогачева, на основании данных документов Фондом социального страхования РФ выделялись средства на содержание зданий регионального отделения. Поступившие деньги переводились на счета трёх подставных индивидуальных предпринимателей, затем обналичивались и похищались.

Ущерб оценивается на общую сумму более 7,6 млн рублей. В ходе предварительного следствия фигуранты уголовного дела возместили часть средств, вернув более 2,5 млн рублей. Остальные средства взысканы судом с осужденных по иску потерпевшей стороны (Фондом соцстраха).

Ленинский районный суд Чебоксары признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Им назначены реальные сроки лишения свободы: Галина Рогачева получила 3 года и 9 месяцев, её бывший консультант — 4,5 года, бывший начальник отдела — 3 года и 10 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.