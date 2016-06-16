Киев, 16 июня, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Украине 142 млн долл на поддержку проведения реформ в энергетической сфере, децентрализации и судебной реформы. Как сообщает пресс-служба правительства Украины 16 июня, об этом заявила администратор USAID Гейл Смит во время встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте!

При этом Смит выразила заинтересованность в поддержке новосозданного Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Отмечается, что 70 млн долларов будут направлены на обеспечение реформы энергетического сектора Украины, 50 млн долларов на поддержку децентрализации и 22 млн долларов для обеспечения судебной реформы. «Это часть того пакета финансовой поддержки реформ, которую анонсировал Вице-президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Гройсман проинформировал Смит о приоритетах работы нового правительства, в частности, к таковым относятся: обеспечение макроэкономической стабильности, запуск полноценной системы борьбы и предотвращения коррупции, дерегуляция и создание благоприятных условий для развития бизнеса. «Наша задача — в том, чтобы максимально нарастить экономический потенциал нашей страны», — сказал Гройсман.

Он также сообщил, что в энергетической сфере правительство работает над увеличением собственной добычи природного газа и демонополизацией рынка. С этой целью 1 мая правительство ввело рыночную цену на газ и продолжило реформу НАК «Нафтогаз».

В среду, 15 июня, в США премьер-министр принял участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора возле одноименного Мемориала в Вашингтоне. После церемонии Гройсман пообщался с представителями украинской общины в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Сенат США утвердил бюджет с $500 млн на оборонные нужды Украине. Для оказания помощи и поддержки, описанные в пункте (а) для правительства Украины могут быть использованы $250 млн. При этом указывается на возможность дополнительного использования $250 млн по отдельному решению министра обороны и по согласованию с председателем Государственного департамента США.