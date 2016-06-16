Тверь, 16 июня, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Тверская область получила 2,6 миллиона рублей на развитие молодежного предпринимательства — по итогам конкурса по распределению субсидий субъектам РФ на реализацию мероприятий федеральной программы «Ты — предприниматель» в 2016 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, впервые за много лет Тверская область получила самую высокую оценку конкурсной комиссии — 10 баллов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка молодёжи

На 2,6 млн рублей, которые регион получит из федерального бюджета, в Тверской области планируется реализовать проект «Школа молодежного предпринимательства». Открыть ее планируется уже в сентябре, а учиться в школе смогут юные бизнесмены от 14 лет. Занятия будут проводить ведущие бизнес-тренеры и специалисты в области юриспруденции, экономики, бухгалтерского дела, тайм-менеджмента. Своими историями успеха с учениками поделятся известные предприниматели региона.

Всего в школе будет около 300 участников, которые представят конкурсной комиссии свои проекты. Авторы лучших из них получат субсидии из областного бюджета в размере до 500 тыс. рублей на возмещение расходов, связанных с открытием бизнеса. Участие молодежи Верхневолжья в данной программе будет способствовать открытию в следующем году более 40 новый предприятий молодежного предпринимательства.

Поддержка молодежного бизнеса — одно из приоритетных направлений государственной политики, при этом вклад федерального бюджета составляет до 95%. В Тверской области программа «Ты — предприниматель» стартовала в 2012 году, и только за первые два года ее участниками стали свыше 6700 человек.

Реализация программы на территории Верхневолжья — часть работы правительства Тверской области по закреплению молодых специалистов в регионе. Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что в Тверской области будут создаваться все необходимые условия для того, чтобы молодежь училась и работала на родной земле.