Ростов-на-Дону, 16 июня, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Вновь Чехия и вновь одна тонна продовольствия. Новая партия санкционных овощей и фруктов на этот раз не попала на торговые прилавки Ростова-на-Дону. Как сообщили ИА REGNUM 16 июня в управлении Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия, груз был задержан инспекторами дорожной полиции в Аксае.

sfera.fm Бульдозер уничтожает санкционную продукцию

В донскую столицу фура, которую загрузила компания ООО «Санни фрутс», приехала из Москвы. Инспекторы территориального управления Россельхознадзора нашли в большегрузе апельсины, перец свежий, голубику и корень сельдерея общим весом почти в 1 тонну. Вся продукция чешского производства. Фрукты и овощи отправили под бульдозер на ростовском полигоне ТБО.

Напомним, что на этой неделе уже сообщалось об уничтожении партии яблок и салата из Чехии. Груз следовал в Краснодар, но до пункта назначения не дошёл. На трассе М-4 «Дон» фуру остановили гаишники. К уничтожению был приговорён оранжевый перец.